Top Teams P2-P3: à Wasmes, Jason Simon est trop fort!

Avec une moyenne de quatre goals par match (4,375), cette treizième journée de championnat a affolé les statistiques en P3B. En déplacement à Brugelette, Wasmes a profité du sang-froid de son serial-buteur Jason Simon pour infliger une claque aux Sucriers (1-5). Le quadruplé inscrit par le Borain lui permet même de prendre la tête du classement des buteurs.

Quatre victoires en cinq matches pour 18 goals inscrits, les Sang et Or carbure au super depuis le 20 octobre et le succès acquis contre Hyon (2-0). Si les Colfontainois semblent bel et bien en course pour la deuxième tranche, pas question pour son entraîneur Dimitri Curaba de tirer des plans sur la comète.