Tennis de table: Hyon-Cuesmes peut espérer une belle année 2020

Avec des jeunes qui en veulent, le club d’Hyon-Cuesmes a toutes les raisons de se réjouir pour l’avenir. Surtout que l’équipe est aussi dans les temps en termes d’objectifs sportifs, comme le retour à l’échelon régional.

En P1, Hyon est bien parti pour réussir son pari, comme nous l'explique son président Marc Longval : « Pour l’heure, on retrouve trois équipes sur le podium. Nous avons été battus à l'Excelsior (9-7) et nous avons dominé La Louvière (11-5). Le retour de Damien Brulant (B2) et la forme affichée par Pierre Dejonghe devraient nous aider à atteindre notre objectif.