Le Barça de la pétanque a fait le show à Tertre ce dimanche

Jonathan Ferrari Piñol (2 e en partant de la gauche) et ses joueurs ont été battus en finale. - N.E.

Le club de pétanque de Tertre organisait ce dimanche le Mémorial Edmond Lhoir, une des compétitions les plus importantes de la région, avec la clé plus de 4.500 euros de prize money. Cette année, plusieurs grosses équipes avaient fait le déplacement, notamment des Français et même des Espagnols, qui n’ont été battus qu’en finale.