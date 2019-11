Mons-Bo.: prix des métiers d’art du Hainaut 2019

Exposition annuelle d’ensemble des membres des métiers d’art de la Province de Hainaut pour laquelle les artisans offrent le meilleur de leurs productions récentes.

Et pour cause, le Prix des métiers d’art, sera attribué à l’un(e) d’entre eux pour la qualité de ses travaux selon des critères techniques, esthétiques mais aussi sur base de qualités réflexives et innovantes.