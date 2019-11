Mons-Bo.: recyparcs fermés et collectes reportées

Par Com.

Le mardi 3 décembre, les membres du personnel des recyparcs Hygea suivront une formation. L’ensemble des recyparcs seront donc fermés. Le mercredi 4 décembre 2019, en raison de la fête patronale de la Sainte-Barbe, les recyparcs et l’ensemble des bureaux de l’intercommunale seront également fermés et les collectes en porte-à-porte n’auront pas lieu. Les recyparcs et les bureaux rouvriront leurs portes aux horaires habituels dès le jeudi 5 décembre.