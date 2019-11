Boussu: 12 statuettes volées en 1914 retrouvées 100 ans plus tard

C’est une histoire qui pourrait faire un bon roman historique et policier. Douze statuettes volées en 1914 à l’église Saint-Géry de Boussu viennent d’être saisies par la police, plus de 100 ans après! Une bonne nouvelle pour la commune de Boussu et sa fabrique d’église qui se battaient décennie après décennie pour récupérer ces objets d’art, estimés à 135.000 euros.

C’est sans doute la fin d’un long feuilleton qui aura duré plus de 100 ans. L’histoire débute dans la nuit du 3 au 4 décembre 2014. Ce jour-là, douze statuettes représentant les douze apôtres, réalisées par un certain Pasquier Borman vers 1520, avaient été volées dans l’église Saint-Géry de Boussu.