Achetez quiévrainois grâce aux chèques commerces!

En Lorraine Belge : D'abord encore gris avec des nuages bas ou quelques bancs de brouillard. Ensuite, partiellement nuageux. L'ouest du pays : Partiellement à très nuageux. Risque d'une averse, mais généralement sec. Sur le centre et l'est : Temps sec avec de larges éclaircies et localement des champs nuageux.

15h 11°C 14 km/h 17h 10°C 14 km/h 19h 8°C 21 km/h 21h 9°C 20 km/h