Thulin: quatre générations masculines

Simon Capouillez est un homme heureux ! Ce Thulinois est à la tête d’une famille composée de six enfants, 15 petits-enfants et déjà 12 arrière-petits-enfants ! Né le 20 décembre 1935, cet ancien ouvrier de charbonnage et de la sidérurgie était tout heureux de nous annoncer aussi qu’il dirigeait depuis peu quatre générations masculines.