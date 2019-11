Assises: « On cherche à démoniser Steve et à victimiser Gaëlle »

Dans le procès de Gaëlle Buisseret, accusée du meurtre de Steve Depla, les avocats des parties civiles, Me Dimitri Vantomme et Me Wendy Verstraete, ont plaidé ce lundi. Pour eux, il ne s’agit pas d’un acte involontaire, ni d’une réponse à une provocation. Gaëlle Buisseret doit donc être reconnue coupable d’un meurtre, perpétré le 29 janvier 2018 à Trivières.

«On essaye de démoniser la victime et de victimiser l’accusée», a déclaré Me Vantomme au début de la plaidoirie. «Ce n’est pas le procès de Steve Depla, il n’a pas mérité d’être tué par Gaëlle Buisseret».