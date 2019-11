Boussu: la brasserie Deseveaux primée pour la 3ème fois à Gand!

Sébastien Deseveaux, le grand patron de la brasserie Deseveaux à Boussu, n’est pas prêt d’oublier la soirée de gala organisée récemment à Gand pour la remise des prix du Brussels Beer Challenge 2019.

En effet, le brasseur borain avait présenté trois bières parmi les 1.600 dans les différentes catégories et il s’est imposé dans la catégorie « Saison » avec sa saison Avena. Il obtient la médaille d’or et mieux, ce n’est pas la première fois ! Il s’était déjà imposé avec cette bière en 2016 et 2018.