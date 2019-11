Mons teste les cendriers de sondage: un mégot, une voix!

À l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets, les autorités montoises ont souhaité mettre l’accent sur le déchet le plus souvent jeté en ville: le mégot de cigarette. Un mégot met, en effet, une quinzaine d’années à se dégrader dans la nature. C’est pourquoi la Ville de Mons teste en ce moment des cendriers de sondage dans le centre-ville. Et ce samedi, une grande opération de ramassage était aussi organisée.

La population était invitée à participer à un grand ramassage de mégots, ce samedi après-midi. Une action organisée en collaboration avec l’asbl montoise SEPT (Service d’Étude et de Prévention du Tabagisme) et Be Wapp, une association wallonne qui agit pour améliorer la propreté publique en développant des actions visant à réduire la présence de déchets sauvages et de dépôts clandestins.