Mons: Roxane, 42 ans, vit dans la rue (vidéo)

Roxane Lecomte, 42 ans, n’a pas été épargnée. Vivre dans la rue l’a changée considérablement. Il y a 13 ans, elle a été sans-abri pendant trois ans. Elle a rechuté, en janvier, parce qu’elle ne pouvait plus habiter dans sa maison insalubre. Roxane a de graves problèmes de santé et souhaite plus que jamais trouver un logement. La sans-abri témoigne de son quotidien difficile.

