Judo: Hornu et Frameries vont tourner la page des interclubs

L’histoire retiendra que le samedi 23 novembre aura été le dernier des interclubs nationaux. Avant quand? Bonne question! L’an prochain, les divisions vont être supprimées et remplacées par un système de… Coupe de Belgique, où les inscriptions seront libres.

Bref, c’est la fin des affrontements entre les meilleures formations francophones et leurs rivaux néerlandophones. Au terme de cette saison, les clubs retrouveront la D1 régionale. Dans ce contexte particulier, le Grand-Hornu (4e) et Frameries (7e) vont tenter de finir en beauté ce dernier championnat au plus haut niveau.