Mons: J.Beugnies, député, a quitté la briqueterie qui l’employait

Fin mai, John Beugnies était élu. Il devenait le premier député wallon du PTB issu de notre circonscription. Employé depuis plus de 30 ans dans une briqueterie à Hautrage, le Montois a dû quitter ses fonctions au sein de l’usine.

Cela faisait plus de 30 ans que John Beugnies travaillait dans une briqueterie, à Hautrage. Le Montois arrivait à concilier son travail de conseiller communal et son travail au sein de l’entreprise saint-ghislainoise. Cela devenait plus difficile avec ses fonctions de député.