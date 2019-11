Natation: incisifs, les Barracudas saint-ghislainois!

Programme chargé pour Alexandre Grandio et ses licenciés. - D.R.

Troisième et dernière épreuve des championnats du Hainaut, les sprints clôtureront le triptyque hennuyer, ce week-end, dans les couloirs de la piscine de l’Orient à Tournai. Chez leur voisin hennuyer, les Barracudas de Saint-Ghislain comptent sur leurs 20 licenciés pour briller et ainsi clôturer 2019 sous une pluie de médailles. Et de records?