Hornu: chaîne de solidarité pour Serena, 12 ans bientôt

Serena est une enfant de bientôt 12 ans atteinte d’une anomalie génétique. En mai dernier, ses parents apprennent que le traitement de croissance dont elle a besoin coûte plus de 500€ par mois pendant trois ans. Une mobilisation dans le quartier se met alors en place. 6.500€ ont déjà été récoltés grâce aux actions de bénévoles engagés.

Des casiers entiers remplis de confitures, de galettes et de rochers. La maison de Micheline Carlier est devenue un véritable atelier et lieu de stockage. Son amie d’enfance se charge de faire la confiture. « Moi je ne suis pas douée », plaisante l’hôte des lieux et organisatrice du mouvement solidaire.