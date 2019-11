Colfontaine: vol à la voiture bélier au mini-market!

C’est dans la nuit de jeudi à vendredi que cela s’est produit rue du Grand Passage à Colfontaine. La vitrine et le volet du magasin de 350 m2 ont été détruits avec une voiture bélier, aux alentours de 1 h 30 du matin.

Ce vendredi, la gérante du magasin de Colfontaine est encore sous le choc. Et pour cause, elle a été réveillée en pleine nuit, vers deux heures du matin, quand le système d’alarme s’est déclenché et que la police est arrivée sur place.