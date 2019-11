Récolte d’obus dans les champs honnellois

Fabrice Lisiecki (à gauche) et son équipe avec les obus trouvés dans les Honnelles. - PA.TI.

Professeur d’éducation physique dans la région lilloise, Fabrice Lisiecki habite à Quiévrechain. Mais pour lui, la frontière n’a aucune signification. On le retrouve d’ailleurs régulièrement à vélo dans le Haut-Pays, dans les Honnelles, à Quiévrain, Hensies… Passionné d’histoire, il a créé il y a un an un cercle local d’histoire à Quiévrechain. La moitié de son comité habite en Belgique car il a voulu lui donner une dimension internationale. Il collabore aussi avec des archéologues professionnels afin de donner une dimension scientifique à ses découvertes. Plus d’un siècle après la fin du premier conflit mondial, il trouve régulièrement des obus dans la campagne honnelloise. Mais est-ce facile à trouver, ces obus?