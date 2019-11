Mons-Bo: des foires où tout est gratuit

Trois «gratiferias» ou «foires au gratuit» sont organisées à Frameries et à Mons à partir du 23 novembre. Le concept: chacun vient, avec quelque chose ou sans rien, et repart avec un objet, un vêtement ou rien du tout. Les participants cèdent ce qu’ils ont à donner et peuvent prendre ce qu’ils veulent. Le but est d’aider les personnes dans le besoin mais aussi de changer sa manière de consommer.

A Frameries, c’est déjà la troisième fois qu’une gratiferia est organisée. « Beaucoup de personnes viennent, c’est assez incroyable. On attend entre 50 et 100 personnes pour notre événement », explique Jacqueline Loiseau, une des organisatrices de la foire au gratuit de Frameries.