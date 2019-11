Surprise préparée par les élèves dourois: un flashmob sur Soprano

Ce mardi, les élèves de primaire de l’école Saint-Victor Saint-Joseph de Dour, 154 enfants, ont préparé une belle surprise pour leur équipe enseignante. Avec la complicité de M. Benjamin, professeur de sport, ils ont réalisé un flash mob sur une chanson de Soprano.

« Il est temps d’aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, allez, allez, allez. Relève-toi, c’est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez, allez, allez, allez. »