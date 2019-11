Sans foot depuis l’été, le Montois Loïs Petteno a trouvé sa voie

Alors que la campagne 2018-19 arrivait à son terme, Loïs Petteno, 22 ans, annonçait qu’il ne jouerait plus la saison suivante. En cause? Un manque de motivation, qui l’incitait à observer un break. Aujourd’hui, il ne regrette rien. Ses centres d’intérêt ne s’arrêtent plus au ballon rond et il revit. Retrouvailles.

Passionné, il avait mérité ses galons de titulaire, gagnés à force de travail, de hargne et de kilomètres couverts au service du collectif de Quévy-Mons. Le meilleur restait seulement à venir pour Loïs Petteno, alors en pleine ascension et à l’aube d’une carrière qui s’annonçait prometteuse. Et pourtant, après mûre réflexion, il décidait, en avril dernier, de s’accorder une pause.