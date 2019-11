Futsal: Ste-Odile Dour n’a pas le droit à l’erreur

Ce vendredi, Sainte-Odile Jeunes Dour reçoit Hoboken Sterrebeek, concurrent direct en vue du maintien. Après avoir perdu des plumes face à Liège, les Dourois doivent reprendre leur marche en avant.

Pour ce faire, le staff de Ste-Odile récupère deux cadres importants, Adriano Poli et Laurent Cambraye. C’est donc un match important pour Dour. Peut-être même le match le plus important du second tour. Après avoir engrangé six points ces dernières semaines, les Dourois ont loupé le coche le week-end dernier face à Liège. Privé de plusieurs cadres, Sainte-Odile s’était incliné (5-3).