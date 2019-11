Mons-Bo: distribution d’arbustes et pieds vigne

Ecolo est, cette année encore, sur le terrain dans le cadre de la semaine de l’arbre pour encourager la population à consommer local et privilégier les circuits courts, pour des produits sains et de saison et la valorisation du travail des producteurs wallons.

Ces 23 et 24 novembre, les écologistes se mobiliseront dans de nombreuses communes, en Wallonie et à Bruxelles, pour offrir plus de 20.000 pieds de vigne et plants d’arbustes à petits fruits. Cette action est également l’occasion pour les militants et mandataires écologistes de rencontrer les citoyens et de discuter avec eux des enjeux de leurs communes et de politique en général.