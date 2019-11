Gaëlle Buisseret conteste avoir voulu tuer Steve Depla!

Le président de la cour d’assises du Hainaut, Jean-François Jonckheere, a interrogé jeudi matin Gaëlle Buisseret, accusée du meurtre de son compagnon Steve Depla commis le 29 janvier 2018, peu après 20h, sur la Place de la Chapelle-aux-Puits à Trivières. La jeune femme a porté un coup de couteau dans la poitrine de son compagnon, mort une heure plus tard à l’hôpital.

Plus tôt dans la journée, la défense avait annoncé la couleur, Gaëlle Buisseret recevait des coups « et ce n’était pas la première fois », quand elle a porté le coup de couteau fatal. Les questions de légitime défense et de provocation seront posées durant le procès. « Il y aura des choses à dire », a déclaré Me Guttadauria, avocat de la défense.