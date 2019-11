Accident sur l'E19 à Obourg: circulation sur une seule bande!

Un accident important s’est produit ce jeudi matin sur l’E19 à Obourg. Mieux vaut éviter le secteur ! Après avoir éte à l'arrêt depuis Nimy, la circulation se fait sur une seule bande !

Un accident s'est produit sur l’E19 ce jeudi matin aux alentours de 3 heures. Deux camions se sont percutés à hauteur de Obourg, en direction de Bruxelles. L'un d'eux transportait des véhicules qui se retrouvent désormais éparpillés sur l'autoroute.

Blessé, l'un des deux conducteurs a dû être désincarcéré par les pompiers. La chaussée est fermée, ce qui provoque des files de plusieurs kilomètres en direction de Bruxelles, indique RTL.

Le dépannage de tous ces véhicules va prendre du temps. L'autoroute pourrait restée fermée jusqu'en fin de matinée d'après la police. Mieux vaut éviter le secteur, il y a déjà de longs embouteillages. La circulation se fait sur une seule bande depuis Nimy.

« Toujours à l'arrêt total »

Quel itinéraire emprunter pour éviter les files?

Si vous êtes coincés dans ces embouteillages, essayez de quitter l'autoroute via une bretelle de sortie, entre Mons et Obourg. Mais attention, comme à chaque fois lors d'accidents dans la région, les axes secondaires vont être rapidement saturés donc ne traînez pas.

Et si vous n'êtes pas encore dans ces embouteillages, évitez la zone.

Si vous venez de Valenciennes en France et souhaitez rejoindre Charleroi, quittez l'E19 à Jemappes. Faites un détour par Mons puis rejoignez la N90 vers Binche. Pour rejoindre Bruxelles, rejoignez l'E42 à Hautrage et faites un détour par Tournai. Autre option : la N6 entre Mons et Bruxelles.