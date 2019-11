Tournai: il loue son appartement à des prostituées, poursuivi

Patrick est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Tournai pour avoir mis son appartement à disposition de professionnelles du sexe, qui fixaient rendez-vous à leurs clients via un site internet. Selon le ministère public, cela lui a permis d’empocher la coquette somme de 60.000 euros en quelques mois, preuve que le sexe tarifé est un business lucratif dans la cité épiscopale.

Le prévenu a été dénoncé par une lettre anonyme envoyée au bureau de police de Tournai. Visiblement, ce sont des riverains de la rue Perdue qui ont raconté que des prostituées recevaient leurs clients dans un appartement situé dans cette rue située non loin de la Grand-Place. « Les policiers se sont renseignés via des numéros indiqués sur un site internet et ils ont fait des recherches.