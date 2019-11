Justice: le Framerisois avait avalé des boulettes de cannabis

Nasreddine est passé par une petite porte en juillet 2012. Le Marocain, né en 1960, a été emmené aux urgences à l’hôpital Ambroise Paré. Dans son estomac et ses intestins, les médecins ont retrouvé des boulettes de haschisch. La police s’est intéressée à lui et elle a découvert que cet homme, qui habite Frameries, avait transporté plus de 30 kilos de drogue du Maroc à la Belgique. Un an plus tôt, il s’était fait arrêter à Bayonne en possession de plusieurs kilos de résine de cannabis.

Ce souci de santé aurait dû l’inciter à arrêter à jouer les mules mais l’homme a récidivé. Il s’est rendu au Maroc, un an plus tard, au volant d’une Mercedes et s’est fait pincer à Melilla, l’enclave espagnole située au nord du Maroc, avec 22 kilos de cannabis. Il a écopé de trois ans de prison ferme en Espagne et a été incarcéré du 26 février 2013 au 13 janvier 2016.