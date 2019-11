Tennis: la Hornutoise Laura Baccaro a arbitré à Roland Garros

Chez les pros, la saison de tennis va se conclure officiellement cette semaine avec la nouvelle formule de la Coupe Davis. Une saison que n’oubliera pas Laura Baccaro. La jeune Hornutoise de 27 ans s’est fait un nom dans le monde de l’arbitrage et a notamment officié à Roland Garros et à Paris-Bercy.

L’arbitre Laura Baccaro poursuit son évolution dans le monde de l’arbitrage. La jeune femme de 27 ans officie désormais dans des tournois de plus en plus prestigieux. 2019 marque un tournant dans sa carrière puisqu’elle a participé cette saison à son premier Grand Chelem, à Roland Garros, et au Masters 1000 de Paris-Bercy en octobre dernier.