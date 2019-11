Mons-Bo: Florence Monier élue vice-présidente de la Fédération PS

La Saint-Ghislainoise Florence Monier (à g.) succède à Manuella Senecaut. - COM

Suite aux élections de renouvellement des instances internes du PS en octobre dernier, qui ont reconduit Nicolas Martin et Jean-Pierre Lepine aux fonctions de Président et Vice-Président de la Fédération PS de Mons-Bornage, et afin de respecter la parité, le Comité de la Fédération a désigné hier une nouvelle vice-présidente après avoir procédé à un appel à candidature en son sein.