Boussu: l’Ensemble Astoria présente «Poesia & Misatango»

L’Ensemble Astoria vous fera découvrir les plus belles chansons du grand maître Argentin.

Passion, charme, nostalgie, énergie, tendresse… Astoria présente Poesia (Astor Piazzolla) en première partie de programme et sera sur scène avec avec The New Baroque Times Voices sous la direction de Philippe Gérard pour interpréter la Misatango (Martin Palmeri) en seconde partie de soirée.