Serge Hendrice, juge à Bernissart: 40 ans au service de la boxe

Serge Hendrice était présent au dernier gala du BC Talki à Bernissart comme juge. Il a donc un regard pointu sur cette discipline en vogue dans le Hainaut, et dans la région en particulier.

« Il y a pas mal de bons boxeurs dans les clubs, et les combats amateurs sont parfois plus spectaculaires que les combats pros. Il n’y a cependant pas de secret : celui qui veut progresser doit affronter des adversaires plus forts et parfois en dehors de la Belgique.