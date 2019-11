Un daim a été retrouvé mort, avenue Paul de Goussencourt, ce mardi matin. La pauvre bête avait rendu l’âme depuis quelques jours quand elle a été décapitée. Accusée du pire, la directrice d’une école a déposé plainte pour diffamation. On lui reproche de s’être débarrassée de l’animal sans se soucier des «règles sanitaires».

