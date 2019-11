Top Teams P2-P3: des gardiens déchaînés!

Sur des terrains de plus en plus gras, les gardiens ont sauvé de gros points ce week-end. Si la moitié des coaches a épinglé au moins un portier dans leur top-3 de cette douzième journée, la prestation du dernier rempart de Jemappes, Florent Cammers, a été exceptionnelle. Et c’est Naast qui en a fait les frais !

Pour la première fois de la saison, les leaders sonégiens ont été battus (2-1). Alors qu’elle venait de s’offrir le scalp de Flénu (3-0) et de Neufvilles (4-3) dans le derby, la meilleure défense de la série (10) est tombée dans la cité du Coq, où Jemappes occupait pourtant la position de barragiste avant la rencontre.