Colère à Neufmaison: la rue des Aulnois doit changer de nom

Ce lundi, les habitants de la rue des Aulnois, à Neufmaison, ont reçu un courrier de la Ville leur annonçant que leur rue doit changer de nom. En cause: des problèmes de courrier entre la rue des Aulnois de Tertre, et celle de Neufmaison. Cette dernière étant moins peuplée, c’est elle qui change. Deux noms sont proposés aux habitants: rue Chasse Tonnette ou rue de la Confiance. Ce qui n’est pas pour plaire aux Neufmaisoniens… Attachés à leur adresse, ils se mobilisent.

La rue des Aulnois à Neufmaison va changer de nom. La raison invoquée : « Il y a des problèmes de courrier qui n’arrive pas à la bonne personne, dans la rue des Aulnois, à Tertre et à Neufmaison. Certaines personnes ont eu des problèmes avec des documents bancaires qui ne sont pas arrivés au bon endroit au bon moment et on a reçu des plaintes.