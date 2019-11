Dour: 4 pass famille à gagner pour le spectacle Au temps pour moi

Ce vendredi 29 novembre, le centre culturel de Dour vous propose de découvrir la nouvelle création de la compagnie Kasanna, un spectacle musical baptisé «Au temps pour moi». Nous vous proposons d’y assister avec vos proches. Quatre pass famille sont à gagner via notre concours.

Bach, Verdi, Schubert, Chostakovitch, une musique d’un tout autre monde que celui du personnage central du spectacle. Elle rêve de devenir chanteuse lyrique mais, autour d’elle, on trouve ça bizarre et peu raisonnable. Son monde à elle, c’est plutôt celui des fancy-fairs, des gags radiophoniques, de mamy et Julio Iglesias,…