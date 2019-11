Cyclisme: le physique retrouvé du Ghlinois Sébastien Grignard

Sébastien Grignard, vingt ans, se prépare à se lancer dans sa troisième saison dans le peloton des espoirs. Le coureur de Ghlin, double champion de Belgique route-CLM chez les juniors en 2017, a été fortement ralenti par une mononucléose en 2018. L’éclaircie de la santé est arrivée l’été dernier. Le Ghlinois est donc impatient de retrouver la compétition en 2020, au sein de son équipe Lotto-Soudal Développement.

La carrière de Sébastien Grignard n’a, jusqu’ici, pas été un long fleuve tranquille, une ligne droite continue… Très en vue chez les juniors, quand il avait entre autres conquis le double titre national de course en ligne et de contre-la-montre en 2017, il a vu ses premiers pas chez les espoirs effectués « en pointillés », à cause d’une mononucléose qui l’a tenu à l’écart du résultat pendant de