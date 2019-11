Mons: «Mirguet, la fin d’une école où il faisait bon vivre»

Dans notre édition de ce mardi, nous vous annoncions que l’ancienne école Mirguet, rue du Gouvernement à Mons, est en chantier. Objectif: accueillir le pôle social de la Province du Hainaut pour la région de Mons-Borinage. L’information fait réagir, notamment Lucie Giunta, maman de trois anciens élèves et aujourd’hui conseillère communale PTB.

« Mirguet, la fin d’une école où il faisait bon vivre ou la mort annoncée d’une école maternelle et primaire dont la Province de Hainaut ne voulait plus » commente, sur les réseaux sociaux, Lucie Giunta, maman de trois anciens élèves et désormais conseillère communale PTB.