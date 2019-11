Mons: incendie rue Valenciennoise ce mardi matin (photos)

C’est ce mardi matin, aux alentours de 6 heures, qu’un incendie s’est déclaré rue Valenciennoise à Mons. En cause: un problème électrique sur un séchoir.

Ce sont les pompiers de Mons qui ont été appelés pour intervenir en urgence sur les lieux. L’incendie s’est déclaré à cause d’un problème électrique sur un sèche-linge. La pièce où il se trouvait était toute enfumée. Heureusement, la famille qui occupe les lieux, un couple et deux enfants, a pu sortir à temps. Le détecteur incendie s’est déclenché et a donné l’alerte en temps et en heure.