D3 amateurs: avec son «7/9», l’USGTH est montée dans le bon wagon

Le club saint-ghislainois a fini par prendre ses marques en D3 amateurs.

L’USGTH se porte mieux et reste sur un « sept sur neuf » qui lui permet d’entrevoir la suite de la saison avec sérénité et bien plus de confiance en elle. « Nous sommes dans une spirale positive », confirme Gianni Palermo, le manager du club. « Et nous n’en avons jamais douté.