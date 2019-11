Basket: Kat Janssens, une perle de 14 ans en D1

L’ancienne joueuse de la JSB Maffle, de la JS Stambruges et du BC Mons-Capitale a reçu récemment une dérogation pour être alignée en première division, à Verviers-Pepinster. À 14 ans, elle devient l’une des plus jeunes joueuses de l’histoire à être alignée à ce niveau en Belgique.

La petite sœur de Ryan et Yvan Janssens, deux jeunes espoirs de notre basket, n’a rien à envier à ses grands frères. « C’est d’ailleurs avec eux que j’ai le plus appris le basket, principalement avec Ryan », explique Katyouschka. « J’allais très souvent les voir jouer à Stambruges ou à Mons-Hainaut et je ne pouvais pas faire autrement que m’inspirer d’eux.