Fermer Clarebout? Frameries attend le rapport de la DPC

On attend fort impatiemment à Frameries le rapport de la DPC (département de la police et des contrôles de la Région wallonne) suite à sa dernière inspection chez Clarebout. Car, selon l’élu Ecolo Manu Disabato, ce p.-v. constate que Clarebout n’a pas le permis d’exploiter ses frigos à Frameries! Dès que la commune aura reçu ce rapport et l’aura analysé, elle prendra les mesures nécessaires, annonce le bourgmestre, Jean-Marc Dupont.

Manu Disabato, chef du groupe BeFrameries au conseil communal et député wallon, a appris à bonne source que la DPC avait constaté le défaut de permis d’exploitation, affirme-t-il. Dès lors, Clarebout devrait logiquement être forcé de cesser d’utiliser le congélateur industriel qu’il a construit sur le zoning de Frameries.