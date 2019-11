CHR Mons-Hainaut: 10 millions de perte en 2018, dit la direction

Vendredi dernier, les syndicats SETCa et CNE annonçaient qu’ils avaient déposé un préavis de grève venant à échéance le 29 novembre pour les sites hospitaliers de Saint-Joseph à Mons et de Warquignies. A l’origine de la colère syndicale, la suppression de deux avantages au personnel: 250 euros d’éco-chèques et un sursalaire de 50% le samedi. Ce lundi, la direction du CHR Mons-Hainaut a adressé un courrier à son personnel dont voici le contenu.

« Dans le cadre du plan de relance du CHR Mons-Hainaut, nous avons rencontré les représentants du personnel (CNE et SETCA) afin de discuter de l’arrêt de la convention éco-chèques et le passage de 50% à 26% pour la rétribution des sursalaires du samedi », explique Pascal Graux, directeur exécutif du CHR Mons-Hainaut.