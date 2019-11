Il venait encore d’être gratifié d’un 14/20 au Gault&Millau, et pourtant, l’établissement «Vilaine file, Mauvais garçon» a définitivement fermé ses portes. En cause, un constat: «C’est énormément de travail et d’énergie, pour un résultat qui, somme toute, n’est pas terrible au niveau financier, même si c’était rentable». Mais le couple, Swapna Vogeleer et Rudi Laurent, nourrit bien d’autres projets sous le même nom. Le bâtiment du restaurant sera, quant à lui, mis en location.

