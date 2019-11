Lors de sa troisième rencontre de championnat à domicile, Mons-Hainaut s’est imposé «on the buzzer». Aux commandes depuis le début du second quart-temps, Alost dominait la fin de match avant un lancer manqué par J.J.Mann et un coup de rein décisif d’Adamovic qui, à plus de neuf mètres, réussissait à planter le triple décisif, à moins d’une seconde du coup de sifflet final.