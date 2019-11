Mons: L’Instant thé va fermer boutique et se lancer sur internet

La boutique de thés «L’Instant thé» arrive à la fin de son bail commercial de 9 ans. La patronne, Katerine Romanowicz, a dû prendre une décision difficile: celle de fermer sa boutique de la rue des Fripiers à Mons. C’est pour février prochain. En cause: «le manque de passage, nos chiffres baissent depuis 3 ans», déplore la patronne. Elle va dès lors lancer son webshop.

Katerine Romanowicz a ouvert sa boutique spécialisée dans les thés il y a près de 9 ans. « L’instant thé », installé au 12, rue des Fripiers, va toutefois baisser le volet en février prochain. « On ferme la boutique car on n’a plus assez de passage, dans la rue des Fripiers et dans le centre-ville, c’est global.