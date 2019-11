Cour d’appel: règlement de comptes sur la route à Quiévrain

Dans le Westhoek : Très nuageux et sec. Plus tard avec un risque d'une averse. Dans le centre et l'est du pays : Très nuageux avec progressivement des pluies ou bruines. Dans le centre, le nord et l'ouest. : Très nuageux mais sec. En Haute Ardenne : Ciel couvert avec de la neige fondante. Au dessus de 500-550m, il s'agit de chute de neige.

06h 3°C 8 km/h 08h 3°C 10 km/h 10h 3°C 10 km/h 12h 5°C 11 km/h 14h 5°C 13 km/h 16h 6°C 15 km/h 18h 7°C 22 km/h 20h 6°C 14 km/h 22h 5°C 14 km/h