Quévy organise sa première donnerie à partir du 18 novembre

En cette fin d’année, Quévy compte sur la solidarité de ses citoyens pour aider les plus défavorisés, grâce à la première donnerie du CPAS. Du 18 au 27 novembre, les Quévysiens pourront apporter jusqu’à dix objets de la vie courante et en prendre dix. Mais les moins bien nantis pourront également se servir.

Le projet est né en interne, comme l’explique Sophie Boterdael, présidente du CPAS de Quévy. « C’est une première dans notre commune. Un agent du CPAS a eu l’idée de cette donnerie et me l’a présentée. Il s’est dit que beaucoup de gens stockent chez eux et ne savent pas quoi faire de ce dont ils n’ont plus envie. Alors pourquoi ne pas en faire profiter les personnes défavorisées ?