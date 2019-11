Le Bar à Chats fête son 1er anniversaire et sa 100e adoption

Il y a tout juste un an, Complètement Félin, le bar à chats louviérois, ouvrait ses portes. En 12 mois, les clients continuent à rester fidèles à cet établissement engagé tandis que les chats trouvent de nouvelles familles.

Un ronron par ci, un dodo par là, des conversations zens à toutes les tables et des petits smoothies ou cafés à déguster. L’ambiance du bar à chats ne cesse de séduire les Louviérois depuis près d’un an. Et ce, au grand plaisir de la patronne, Sandra Alongi : « Environ 60 à 65 % de la clientèle, sont des fidèles des débuts », se réjouit-elle.