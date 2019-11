Colfontaine: tout pour la maison à la foire commerciale

L’espace Magnum à Colfontaine accueille ce week-end la troisième foire commerciale mise sur pied par l’association des indépendants de Colfontaine. Une fois de plus, le « parrain » de cette foire est Jean-Phi notre chef culinaire hyper populaire. Jean-Phi n’était présent que le samedi et ce pour des raisons professionnelles.

Après avoir accueilli 3.500 visiteurs l’an passé, l’équipe organisatrice espère cette année dépasser la barre des 5.000 comme nous l’expliquait Carmelo Terranova, secrétaire et co-fondateur de l’association organisatrice. « Au fil des ans, nous affirmons notre identité et nous permettons aux commerçants de se montrer, de se faire valoir via leur stand.