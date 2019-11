Frameries: bon élève, Clarebout? On demande à voir noir sur blanc

Centre et nord du pays : Temps calme et assez ensoleillé avec des nuages d'altitude. Ouest du pays : Graduellement plus de nuages bas à partir du sud. Sud-est du pays : Temps calme et sec avec des champs nuageux étendus.

11h 4°C 7 km/h 13h 6°C 10 km/h 15h 7°C 15 km/h 17h 6°C 11 km/h 19h 4°C 7 km/h 21h 3°C 7 km/h